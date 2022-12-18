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Українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на світлодіодні

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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736
Час на прочитання
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Українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на світлодіодні

Обмін ламп розжарювання на світлодіодні

В Україні запроваджують програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Для того, щоб зменшити навантаження на зруйновану енергосистему України, Міністерство економіки планує запустити програму, за якою українці зможуть обміняти старі лампи розжарювання на світлодіодні. 

За словами першого віце-прем'єра-міністра — Міністра економіки України Юлії Свириденко такий спосіб "може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження”. 

Планують обміняти 50 млн ламп. За підрахунками Єврокомісії у разі заміни такої кількості ламп на світлодіодні, вдасться заощадити 1 ГВт електроенергії, що дорівнює річному обсягу виробництва блоку атомної електростанції. Для цього Єврокомісія закупить для України 30 млн світлодіодних ламп.

Як українці зможуть обмінювати старі лампи на енергоефективні повідомлять додатково.

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Дата публікації
Перегляди
736
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