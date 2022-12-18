Українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на світлодіодні

В Україні запроваджують програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Для того, щоб зменшити навантаження на зруйновану енергосистему України, Міністерство економіки планує запустити програму, за якою українці зможуть обміняти старі лампи розжарювання на світлодіодні.

За словами першого віце-прем'єра-міністра — Міністра економіки України Юлії Свириденко такий спосіб "може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження”.

Планують обміняти 50 млн ламп. За підрахунками Єврокомісії у разі заміни такої кількості ламп на світлодіодні, вдасться заощадити 1 ГВт електроенергії, що дорівнює річному обсягу виробництва блоку атомної електростанції. Для цього Єврокомісія закупить для України 30 млн світлодіодних ламп.

Як українці зможуть обмінювати старі лампи на енергоефективні повідомлять додатково.

Читайте також: