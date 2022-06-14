Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро у Нідерландах - НБУ

Нацбанк запускає механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах.

Національний банк України підписав угоду з Центральним банком Нідердандів щодо обміну українцями готівковкої гривні на євро.

Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Сьогодні підписали угоду з Центральним банком цієї країни. Тож уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро. Ліміт у межах угоди – до 10 000 грн на одну особу", - зазначив він.

Підтримку обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні.

Він також нагадав, що аналогічні угоди вже є з Центральними банками п’яти держав ЄС – Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії та Швеції. Перемовини ще з низкою партнерів тривають.

Нагадаємо, українців звільнять від сплати боргу за рухоме і нерухоме майно, яке знищила війна.

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