Українці зможуть обмінювати гривні на злоті: НБУ підписав угоду з Національним банком Польщі

Українці зможуть обмінювати гривні на злоті: НБУ підписав угоду з Національним банком Польщі

Угода вступає в дію від 25 березня.

Національний банк України та Національний банк Польщі підписали угоду щодо обміну готівкової гривні на польські злоті.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таку можливість буде надавати польський банк PKO Bank Polski.

Для обміну прийматимуться тільки банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину. Для обміну українцям потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт.

Перелік відділень PKO Bank Polski, де можна здійснити обмін за посиланням.

Нагадаємо, НБУ просить SWIFT відключити Центробанк Росії від обміну повідомленнями.

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