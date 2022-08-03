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Українці зможуть отримати грошову допомогу у ще одній європейській країні: деталі

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Українці зможуть отримати грошову допомогу у ще одній європейській країні: деталі

Фото: pixabay.com

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українським біженцям, які виїхали до Європи, рятуючись від російської агресії.

Українські біженці, які перебувають в Іспанії, зможуть отримати по 400 євро. Фінансову допомогу можуть отримати дорослі та неповнолітні громадяни. Грошова допомога надаватиметься протягом пів року місяців.   

Про це йдеться у рішенні Міністерства соціального забезпечення та міграції Іспанії. 

Розмір виплат для біженців, які отримали тимчасовий притулок в Іспанії, становить 400 євро на кожного дорослого та 100 євро на неповнолітніх.

Для отримання виплат потрібно відповідати таким критеріям:

  • мати статус тимчасового захисту в Іспанії;
  • не перебувати на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримувати від них гроші;
  • мати місцеву прописку;
  • не отримувати жодного доходу.

Щоб отримати виплату, потрібно зареєструватися на приймання у Службі соціального забезпечення Іспанії.

Нагадаємо, Тбілісі змінює формат підтримки біженців з України.

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