Українці зможуть отримати грошову допомогу у ще одній європейській країні: деталі

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українським біженцям, які виїхали до Європи, рятуючись від російської агресії.
Українські біженці, які перебувають в Іспанії, зможуть отримати по 400 євро. Фінансову допомогу можуть отримати дорослі та неповнолітні громадяни. Грошова допомога надаватиметься протягом пів року місяців.
Про це йдеться у рішенні Міністерства соціального забезпечення та міграції Іспанії.
Розмір виплат для біженців, які отримали тимчасовий притулок в Іспанії, становить 400 євро на кожного дорослого та 100 євро на неповнолітніх.
Для отримання виплат потрібно відповідати таким критеріям:
- мати статус тимчасового захисту в Іспанії;
- не перебувати на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримувати від них гроші;
- мати місцеву прописку;
- не отримувати жодного доходу.
Щоб отримати виплату, потрібно зареєструватися на приймання у Службі соціального забезпечення Іспанії.
Нагадаємо, Тбілісі змінює формат підтримки біженців з України.
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