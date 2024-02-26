Українці зможуть отримувати грошову компенсацію за купівлю українських товарів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримувати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в Україні. Програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

Про це він розповів на презентації платформи "Зроблено в Україні".

"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

За словами президента, він дав відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього року.

Мета програми в тому, щоб "українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - уточнив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський вперше заявив про 31 тисячу загиблих українських воїнів, проте західні ЗМІ називають іншу цифру.

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