Українці зможуть отримувати грошову компенсацію за купівлю українських товарів – Зеленський

Володимир Зеленський анонсував кешбек за купівлю українських товарів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримувати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в Україні. Програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.
Про це він розповів на презентації платформи "Зроблено в Україні".
"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.
За словами президента, він дав відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього року.
Мета програми в тому, щоб "українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".
"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - уточнив глава держави.
Нагадаємо, Зеленський вперше заявив про 31 тисячу загиблих українських воїнів, проте західні ЗМІ називають іншу цифру.
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