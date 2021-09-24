Українці зможуть платити за електрику менше: як зміниться платіжка від 1 жовтня

Українці зможуть платити за електрику менше: як зміниться платіжка від 1 жовтня

В Україні набувають чинності нові тарифи на електроенергію, які затвердив Кабінет міністрів.

Уряд знизив тарифи на електроенергію для 80% домогосподарств від 1 жовтня цього року. Тариф складе 1.44 грн для тих, хто споживає менше 250 кВт на місяць.

Про це премє'р-міністр Денис Шмигаль повідомив 24 вересня під час Години запитань до уряду у Раді.

"Для тих, хто споживає більше - тариф залишиться без змін (1,68 за кіловат.). Так само не будуть зростати тарифи на електроопалення", - зазначив він.

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