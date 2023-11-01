Українці значно зменшили грошові перекази з-за кордону – дані НБУ

За даними НБУ, перекази заробітчан продовжують скорочуватись. Приватні перекази до України за січень-серпень 2023 року впали на $700 млн або на 8%.

Так, за 8 місяців 2023 року приватні перекази до України склали $7,7 млрд. За відповідний період минулого року вони сягнули $8,4 млрд.

У липневому Інфляційному звіті прогноз щодо переказів заробітчан на 2023 рік становив $12,2 млрд. 2022 року українці з-за кордону переказали $12,5 млрд, в той час, як 2021 року був встановлений рекорд – $14 млрд.

Раніше очікування НБУ щодо приватних переказів 2023 року були значно більшими. Показник був на рівні $15,9 млрд, а у квітневому Інфляційному звіті він був понижений до $12,9 млрд. Втім, сама динаміка падіння переказів трохи скорочується.

Через воєнний стан та обмеження для чоловіків на виїзд за кордон кількість заробітчан з України зменшилася. Частина ж з них повернулась до України, щоб мобілізуватись. Своєю чергою жінки з дітьми, котрі виїхали за кордон від початку повномасштабної війни, меншою мірою здійснюють перекази до України та більшою мірою збільшили видатки за кордоном.

Нагадаємо, НБУ встановив курс валют на 1 листопада – скільки коштують долар, євро і злотий.

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