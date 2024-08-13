Українців очікують обмеження на карткові перекази: голова НБУ розповів, коли затвердять

У Національному банку України планують фіналізувати остаточне рішення щодо обмеження переказів з картки на картку.

Про це в інтерв’ю ЕП повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, наступного тижня, від 12 до 18 серпня, питання розглядатимуть на правлінні.

Попри шквал критики, Пишний пояснює, що йдеться про реальну небезпеку, в яку потрапляють громадяни, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання в нелегальних операціях.

"Адже віддаючи свої дані, картку, рахунок комусь на стороні, особа несе відповідальність за все, що з цим рахунком зробили. Крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків, і руйнують свою транзакційну історію на довгі роки", – йдеться в повідомленні.

За словами Пишного, для створення додаткових інструментів для ефективнішої боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства.

"Отже, потрібно йти в парламент, де потрібно бути готовими до відповідного рішення та дискусії. Те, що "дропи" є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними в цьому питанні", – підсумував Пишний.

Раніше стало відомо, що Національний банк України розробляє концепцією "оператора фінансової інклюзії" та планує запровадити до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.

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