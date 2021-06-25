Українців попередили про можливе суттєве здорожчання курятини і яєць: яка причина

Українців попередили про можливе суттєве здорожчання курятини і яєць: яка причина

Десяток яєць до кінця 2021 року може коштувати в Україні аж 35 гривень.

В Україні можуть подорожчати продукти птахівництва, зокрема м'ясо птиці у середньому на 30% і яйця - на 25% і сягнуть 35-37 грн.

Про це пише AgroPortal з посиланням на представників "Союзу птахівників України".

Також читайте В Україні подешевшали яйця: названо їхню вартість

"За останні 12 місяців за рахунок подорожчання кормів, які в структурі собівартості м'яса птиці і яєць становлять 60-65%, м'ясо птиці зросло на 20-25%. Більше того, ціна на куряче філе перевищила рубіж у 100 грн за 1 кг, а вартість десятка яєць за аналогічний період майже подвоїлася, досягнувши 30 грн в січні-лютому 2021 року", - сказав виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Зокрема, можливе здорожчання представники птахофабрик пояснюють тим, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт № 5600, у якому серед іншого пропонується посилити податкове навантаження на агровиробників.

Таким чином, виробники припускають, що до кінця року споживачі купуватимуть курячі тушки за 72 грн/ кг, для порівняння торік у грудні ціна була 55,96 грн/кг; філе куряче буде коштувати 115 грн/кг (в грудні 2020 року - 91, 71 грн/кг); десяток яєць - 35 грн (в грудні 2020 року - 27,48 грн/10 шт.).

У зв'язку з цим, у "Союзі птахівників України" розкритикували нинішню редакцію проєкту закону. І зауважили, що нині галузь недоотримує доходи, а це рішення може завдати додаткового навантаження.

Нагадаємо, в Україні дорожчає свинина. Пов’язано це зі зростанням цін на зернові, якими годують свійських тварин.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Які сьогодні ціни на продуктових ринках Одеси і Білої Церкви — огляд ринків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання