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Українців попереджають про шахрайську схему про нібито грошову допомогу від ООН

Українців попереджають про шахрайську схему про нібито грошову допомогу від ООН

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Українців попереджають про шахрайську схему про нібито грошову допомогу від ООН

CERT-UA

У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН".

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу "ТСН".  

Про це повідомляє CERT-UA.

Користувачам пропонують взяти участь в опитуванні на сторінці Facebook, перейшовши за посиланням, та отримати "грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН". 

Надалі, користувачеві буде запропоновано надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, в результаті чого дані платіжної картки буде скомпрометовано.

Урядова команда підготувала рекомендації для користувачів, як убезпечити себе від шахраїв:

1. Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах, а також налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції).

2. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті - негайно заблокувати платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через Інтернет-банкінг.

3. Скористайтеся основними порадами платіжної безпеки Національного банку України та правилами кібергігієни .

Нагадаємо, кіберполіція та слідчі викрили у Полтавській області групу шахраїв, які здавали в оренду фейкове житло переселенцям з різних областей.

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