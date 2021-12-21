Здоров'я українців наражають на небезпеку "паленим" елітним алкоголем: чому розлиті у пакети спиртні напої можуть вбити

Український сегмент інтернету забитий оголошеннями про дешевий елітний алкоголь, який продають у звичайних картонних коробках.

Майданчики з продажу пропонують два-три літри імпортних напоїв під всесвітньо відомими брендами за 200 гривень, а, якщо брати гуртом – вийде 150 гривень і ще дешевше. При цьому пляшка оригінального напою в скляній пляшці з акцизом і відповідною якістю об’ємом 0,7 літри на новорічних розпродажах обійдеться не менше 300-500 грн.

У чому ж причина такої низької ціни? Все просто – контрафакт, який міксують з найдешевших складників невідомого походження та якості і розливають, зазвичай у антисанітарних умовах, у пластикові пакети, які запаковують у картонні коробки, де вже незаконно розміщені логотипи популярних світових алкогольних брендів.

Горе-продавці, які не соромляться реклами нелегального товару у Google і Facebook, пояснюють усе тим, що їхня пропозиція нібито з магазинів dute-free, тому не оподатковується. Особливо винахідливі навіть розписали, що в офіційні продажі закладено биття пляшок, витрати на виробництво пляшки, етикетки, корку, маркетингу тощо, чого немає у міцних напоях, розлитих в bag-in-box.

«Спосіб виготовлення в двох літрових паках включає очищення за допомогою вугільних фільтрів, і витримку в бочках дуба», - брешуть на сайті, який спеціалізується на підробках джинів, ромів і горілки. У них є цілий спектр фальсифікату.

Ось іще один опис контрафактної продукції на ресурсі, яким вводять в оману довірливих споживачів: «Перший та головний плюс – тривала витримка, яка в середньому становить від 2,5 до 7 років. До складу входять живі коньячні спирти, для яких характер яскравий і виразний смак, наповнений тонким ароматом деревини горіха, а також дубу».

Уявляєте, елітний коньяк, витримкою до семи років об’ємом два літри за 240 грн? У це важко повірити, але, на жаль, хтось чіпляється на цей гачок.

Контролюючі органи блокують такі ресурси, а штраф за продаж хоча би однієї пляшки фальсифікованого алкоголю складає 17 тисяч гривень. Так, у березні Державна фіскальна служба України оголосила про блокування 44 сайтів з продажу «пальонки». Тільки 2021-го в державі проводили дві спецоперації «Спирт» і «Акциз». Зокрема, в рамках останньої за місяць перевірено понад 86 тисяч об’єктів нелегального ринку алкоголю й тютюну, проведено 384 обшуки, відкрито 141 кримінальне провадження. Вилучено більше 246 тисяч літрів алкогольної продукції, майже 103 тисяч літрів етилового спирту.

Окрім урядових ініціатив і спецоперацій, легальні учасники ринку з продажу імпортного алкоголю також докладають зусиль для боротьби з незаконною алкогольною продукцією. Так, був створений Альянс проти контрафактних спиртних напоїв, що представляє найбільші у світі компанії з виробництва міцних алкогольних напоїв. У грудні цього року Альянс розпочав в Україні масштабну рекламну кампанію в мережі Інтернет, спрямовану на інформування українців про ризики для життя та здоров'я, що несе споживання контрафактного алкоголю.

Сьогодні зрозуміло одне: контрафактний алкоголь ставить під ризик не лише здоров’я, але й може забрати життя. Ті, хто заробляють на необізнаності українців і низькому рівні життя, точно не задумуються над тим, скільки сімей будуть розбиті.