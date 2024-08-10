Українцям автоматично перерахували субсидію через новий тариф на електроенергію: що відомо

Субсидії на неопалювальний та опалювальний період перераховано без особистого звернення.

Споживачам автоматично перерахували субсидії на неопалювальний сезон у зв'язку з підвищенням тарифу на електроенергію. Однак, якщо майновий стан сім'ї змінився, необхідно оновити дані в органах Пенсійного фонду.

Про це повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко, передає видання "24 Канал".

Так само буде і з субсидіями на опалювальний період, який стартує 15 жовтня. Субсидії перерахують без особистого звернення заявника.

На розмір субсидій вплинуло зростання тарифу на електроенергію.

"Якщо візьмемо оплату за електроенергію, то до 1 червня кіловат коштував 2,64 гривні. А вже починаючи від 1 червня, вартість змінилася до 4,33 гривні за кіловат. У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловат електроенергії. Якщо є інші члени сім'ї, то на кожного члена сім'ї надається 30 додаткових кіловат", — пояснила вона.

Кому потрібно оновити дані в Пенсійному фонді:

тим, хто орендує житло

домогосподарствам із внутрішньо переміщеними особами

тим, хто претендує на субсидії на скраплений газ або пічне паливо

У разі зміни складу домогосподарства (наприклад, виїзд частини сім'ї за кордон) треба подати заяву та документи до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги.

Питання, яке всіх хвилює! Мінімалка зросла - а що з субсидіями та соціальними виплатами?

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