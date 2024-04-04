Українцям блокують банківські картки: в НБУ пояснили, за які порушення можуть закрити рахунок

Українські банки можуть заблокувати рахунок, якщо клієнт порушив норму закону "Про запобігання легалізації". В НБУ заявили, що банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законодавством.

Про це пише "Обозреватель".

У Нацбанку зазначили, що підстави для закриття рахунку можуть бути такими:

якщо ідентифікація або верифікація клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу виявити кінцевих бенефіціарних власників, неможливе. Також це можливо, якщо у банку виникають сумніви щодо того, що клієнт дійсно виступає від свого імені

якщо клієнт не надав необхідних для здійснення належної перевірки документів або відомостей про себе

якщо клієнт або його представник надав недостовірну інформацію або дані, які покликані ввести в оману співробітників банку

Також повідомляється, що підстави для розірвання договору між банком і клієнтом можуть бути визначені умовами укладеного договору

Як зазначає видання, якщо банк виявить підозрілі фінансові операції, то, на виконання вимог закону "Про запобігання легалізації", він має повідомити про це уповноважені органи.

У НБУ заявили, що банк може відмовити клієнту в обслуговуванні тільки за наявності підстав, які визначені статтею 15 закону "Про запобігання легалізації".

Водночас банк самостійно ухвалює рішення про відмову клієнту в проведенні фінансової операції або обслуговуванні. Він керується вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, а також внутрішніми документами та з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.

Раніше Національний банк пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

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