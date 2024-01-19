Українцям доведеться платити ще більше за молочні продукти: коли очікувати здорожчання

Молочні продукти в перші місяці 2024 року здорожчають ще на 5-7%.

В Україні здорожчали свіжі молочні продукти. Очікується, що до весни деякі категорії продукції додадуть у ціні.

Про це пише аналітична платформа "Інфагро".

Здорожчання зупиниться тільки після того, як виробники молочних продуктів вирівняють економічний баланс через подорожчання сировини.

"Тобто до весни окремі види продукції можуть здорожчати ще на 5-7%", — розповіли експерти.

Водночас, попри те, що ціни на продукцію зростають, рівень і обсяги експорту свіжих молокопродуктів теж демонструє стабільне зростання. Але географія наявного експорту не дає змоги прогнозувати, що відбудеться якесь серйозне збільшення. За даними аналітиків, протягом 2023 року експорт свіжих молокопродуктів збільшився на 36%.

За словами експертів, оскільки вітчизняні молокопродукти останнім часом істотно здорожчали, їх імпорт уже в першому кварталі 2024 року може помітно зрости.

Майже всі молочні продукти, які є в споживчому кошику українців, дорожчають на тлі зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, пальне та логістику, підвищення закупівельних цін на сировину та скорочення поголів'я худоби після повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше стало відомо, що від січня в Україні зростатимуть ціни на основні овочі та фрукти, хлібобулочні вироби. Як повідомила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало, на українському ринку вже здорожчали:

капуста білокачанна — до 15 гривень за кг (+6%)

буряк підскочив у ціні — до 15,5 гривні (+4%)

морква — до 15 гривень (+6%)

картопля — до 22,5 гривні (+1,5%)

Також зростають у ціні й яблука, вартість яких упродовж січня може сягнути 19 гривень за кілограм (+9%). Ціни на виноград підскочать до 205 гривень за кілограм (+3%), а на лимони — до 72 гривень.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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