Українцям доведеться працювати на 5 років довше: як зміняться вимоги для пенсії

2024 року необхідно мати не менше 31 року стажу, щоб вийти на пенсію.

Від початку 2017 року в Україні щорічно збільшуються вимоги до стажу на 12 місяців. Пенсійний вік тепер залежить від накопиченого трудового стажу.

Про це пише видання "OBOZ.UA".

Так, за даними джерела, в поточному році необхідно мати не менше 31 року стажу, щоб вийти на пенсію. До 2028 року цей показник зросте до 35 років. Ці умови стосуються можливості виходу на пенсію в 60 років; ті, хто не досягне цієї вимоги, будуть змушені продовжувати працювати до 63 або навіть 65 років.

Тому, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати безперервний стаж роботи не менше 25 років. Важливо, щоб робота була офіційно оформлена, а також щоб у цей період виконувалися відповідні внески.

Наразі немає актуальних розрахунків про те, скільки українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років до 2028 року. Останні дані, які було зібрано понад сім років тому, вже застаріли з огляду на зміни, спричинені пандемією коронавірусу і повномасштабною війною. Згідно зі старими оцінками, до 2028 року близько 45% українців цього віку не зможуть вийти на пенсію в 60 років, з яких 5% будуть змушені працювати до 65 років.

Наразі в Україні діє солідарна система (перший рівень пенсійної системи) та добровільна накопичувальна (третій рівень). Водночас обов'язкові накопичувальні пенсії (другий рівень) все ще не запроваджені, хоча це – практика багатьох розвинених країн (за даними Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР). Однак без цього неможливо отримати пенсію, що буде співставна з середнім заробітком протягом життя.

Раніше ми писали, як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати.

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