Українцям хочуть перерахувати пенсії: хто зможе отримати на 2 тисячі гривень більше

В Україні мінімальну пенсію 2025 року пропонують підвищити.

2025 року в Україні пропонується збільшити мінімальну пенсію на 229 гривень, досягнувши позначки в 2590 гривень. Пропозиція також включає підвищення максимальної пенсії на 2,2 тисячі гривень, що приведе її до рівня 25,9 тисяч гривень.

Про це пише видання "OBOZ.UA".

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, в Україні середня зарплата наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. З урахуванням рівня інфляції реальні доходи співробітників зростуть на 8,1%.

До 2026 року очікується, що середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а до 2027 року — 32,5 тисячі гривень.

За даними видання, прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, яка передбачає заморозку мінімальної зарплати на три роки. Однак це рішення не отримало підтримки навіть серед представників партії, яка складає уряд.

Очільник Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив із пропозицією внести зміни до бюджетної декларації.

Якщо уряд планує на три роки заморозити мінімалку на рівні 8 тисяч грн, то Гетманцев озвучив такий варіант:

2025 року мінімалку піднімуть до 8780 грн

2026 року — до 9650 грн

2027 року — до 10 420 грн

Мінімальна пенсія збільшуватиметься так: наступного року вона сягне 2590 грн, 2026 року зросте до 2846 грн, а 2027 року збільшиться до 3074 грн.

Гетманцев пояснив, що при врахуванні прогнозу інфляції без підвищення соціальних стандартів їхня реальна вартість скоротиться на понад 30% протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери залишаться без виплат у липні через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації.

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