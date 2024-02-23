Українцям масово продають фальшиві долари: де краще не купувати валюту і як її перевірити

В Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Їх можна купити в інтернеті за лічені хвилини. Шахраї навіть відкривають "обмінники", які зовнішньо схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту.

Про те, як працює схема розповсюдження та що варто знати перед купівлею долара, пише OBOZ.UA.

Де продають фальшиві долари

До існування анонімних Telegram-каналів фальшивки розповсюджували через Darknet. Щоб потрапити у "магазин", треба було завантажити спеціальний браузер, дізнатись адресу магазину тощо. Зараз же процес купівлі фальшивок максимально спростили. У Telegram працюють сотні українських "онлайн-магазинів", які масово розповсюджують фальшиві долари.

Оплата відбувається на криптогаманець. А "долари" можна отримати посилкою, звичайною поштою (якщо посилка правильно запакована, поштовий оператор не має права порушувати цілісність та перевіряти, що доставляють), або "закладкою". Спеціальний кур'єр в обраному районі в публічному місці залишає посилку, а покупцю через продавця відправляє точку на мапі, де можна забрати товар, а також фотографію цього місця.

В одному з магазинів, який вдалось знайти OBOZ.UA, за 1 тис. грн пропонують купити 100 фальшивих доларів. Діє курс 10 грн за один фальшивий долар. "Суми більше 400 доларів обговорюються окремо і відправляються тільки за передоплатою", – розповів продавець.

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Шахраї запевняють: якість фальшивок настільки висока, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх доларів. Начебто їх можна обміняти навіть у деяких обмінниках, проте, найімовірніше, фальшивку помітять у касі банку.

"За 2 тис. грн продаю детальну інструкцію з продажу доларів, можна купити набір із карткою. Краще в пунктах обміну збувати, там проблем точно не буде. У яку мережу краще ходити, теж можу в інструкції надіслати", – розповідає продавець.

Насправді ж українці досить часто не обмінюють долари на гривні. Багато хто просто зберігає і накопичує їх на "чорний день". Чимало людей погоджуються отримувати оплату в готівкових доларах: за транспортні засоби, житло, коштовності тощо.

Наприклад, кілька днів тому в Чернівецькій області Нацполіція затримала групу фальшивомонетників, яка за виготовлені "долари" купували різні товари, зокрема придбали за 3 тис. доларів квадроцикл.

"У ході слідства стало відомо, що в листопаді 2023 року фігуранти придбали квадроцикл за фальшиві 3 000 доларів у місті Ворохта", – йдеться в повідомленні.

Найчастіше шахраї спеціально для такої угоди приїжджають у міста, де вони не живуть. Купують за фальшиві долари техніку, транспортні засоби, які не підлягають обов'язковій реєстрації, ювелірні вироби і зникають. А той, хто отримав ці фальшивки, дізнається про шахрайство вже в пункті обміну. Причому інколи це відбувається за кілька місяців чи навіть років.

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"У нас ситуація у відділеннях, коли приносять фальшиві долари, відбувається постійно. Взагалі якщо це відверта фальшивка і людина її принесла у пункт обміну, то треба звертатись у поліцію. А коли із клієнтом розмовляють, він вже і не згадає, звідки він ці долари взяв. Комусь батьки дали, комусь друзі борг доларами віддали, хтось продавав машину ще до великої війни і от досі зберігав ті долари", – розповідає співрозмовник в одному з банків. За його словами, у фінансову установу фальшива валюта потрапити не може. Мовляв, в усіх касах встановлені найсучасніші детектори валют, а касири проходять постійний інструктаж.

З обмінниками ситуація значно складніша. Минулого року правоохоронці виявили шахраїв, які організували обмінний пункт, використовували чужу назву та продавали населенню фальшиві долари. Тобто навіть якщо ви не берете долари з рук фізосіб, а користуєтесь послугами начебто легальних обмінників, ви все одно ризикуєте.

Як не купити фальшиві долари

Не потрапити на гачок шахраїв можна, якщо користуватися послугами офіційних обмінників. На сайті НБУ є перелік всіх фінансових установ, які мають право займатись обміном. Там також можна побачити і адресу обмінника. Тож перед тим, як скористатись послугами, зверніть увагу, чи легально працює цей обмінник за цією адресою. Також переконайтесь, що в реєстрі та в документах обмінника (ліцензію розміщають у доступному місці) вказана одна і та сама юридична назва. Тільки переконавшись, що обмінник працює легально, можна користуватись його послугами. Важливо також зберігати чеки.

Також ризик зменшується, якщо користуватися послугами банків. У касі банку можуть пропонувати менш привабливий курс, проте ця фінансова установа має більш розвинуту інфраструктуру. Випадків, коли шахраї відкривали фейкові відділення банків для продажу фальшивих доларів, немає. Важливо зазначити, що якщо ви плануєте в касі купити відносно велику кількість доларів, краще замовити її телефоном завчасно.

"Зазвичай хоча б за день треба замовляти. Якщо сума більша за 400 тис. грн в еквіваленті, треба буде підтвердити джерело доходу для такого обміну. Скарги переважно стосуються стану та року випуску банкнот. Однак у касі банку ви не купите ні фальшивку, ні купюру, яка не відповідає вимогам центробанку", – розповідають в одному з банків.

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Від того, щоб брати долари від фізосіб, краще відмовитись. Якщо ви хочете щось продати, ви маєте розуміти, що, погоджуючись на угоду в доларах, ви берете на себе ризики. Крім того, вам потім буде важче скористатись валютою, яку ви отримали на руки. Якщо гроші потрапили на ваш банківський рахунок у результаті легальної операції купівлі-продажу, ви завжди зможете їх зняти в касі банку, обміняти на долари, без проблем вивезти за кордон, показавши митниці необхідні документи.

Самостійно перевірити справжність купюри неможливо. Ознаки, які можна помітити без спеціальних інструментів, фальшивомонетники навчились добре підроблювати. Тому без детектора валют розібратись, де справжня купюра, а де ні, неможливо. Навіть у касах банків інколи сумніваються, з якою купюрою мають справу. Деякі долари вони відправляють на спеціальну експертизу. І якщо виявиться, що це фальшивка, власнику таких банкнот гроші не повернуть.

Нагадаємо, на Київщині судили членів організованої злочинної групи, які підробляли дипломи та документи для виїзду ухилянтів за кордон. Кіберполіцейські встановили, що організували "бізнес" неодноразово судимий за підробку документів киянин та його співмешканка. А згодом до протиправних дій вони залучили ще кількох мешканців Київщини.

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