Українцям перерахували пенсії: хто і скільки отримає доплати

Українцям перерахували пенсії: хто і скільки отримає доплати

Пенсії в Україні протягом 2021 року підвищать ще двічі.

В Україні від 1 липня збільшується розмір пенсійних виплат громадянам. Підвищену виплату отримає понад п'ять мільйонів українських пенсіонерів.

Про це йдеться на сайтах Урядового порталу і Міністерства соціальної політики.

Підвищення пенсій пов'язано з ростом прожиткового мінімуму і стосуватиметься тих пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію і тих, хто не отримав її перерахунку від 2019 року.

Так, розмір мінімальної пенсії підвищиться від 1769 грн до 1854 грн. Також додатково підвищать надбавку до пенсії за понаднормовий страховий стаж. Крім того, зросте щомісячна державна адресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсія за особливі заслуги.

Всім українцям, яким призначили страхову пенсію в 2019-2020 роках і не зробили перерахунок, виплату підвищили на 100 грн.

Як зазначається, від 1 жовтня заплановане нове підвищення пенсій для українців віком 75-80 років. Їм обіцяють зростання оплати на 400 гривень. Таких пенсіонерів в Україні майже 1 млн.

А від 1 грудня підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 грн (40% від збільшеної МЗП з 6 500).

Як повідомлялося, цього року українцям мали тричі перерахувати пенсії: від липня, від жовтня, від грудня. Зокрема, від 1 липня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в Україні зростає мінімальна пенсія за віком, доплата за понаднормовий стаж та інші надбавки. Згодом міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що підвищення пенсій українцям 75+ перенесли на 1 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця 2021 року пенсії сягнуть 6,5 тис. грн.

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