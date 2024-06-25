Українцям перерахували пенсії: хто отримає доплату в червні

Точну кількість українців, які отримають прибавку, буде відомо після проведення індексації.

В Україні від червня перерахували пенсії тим українцям, які продовжують працювати. Надбавку у 570 грн отримають ті, хто до підвищення отримував близько 10 тисяч гривень пенсії.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Зазначається, що з 10,4 млн пенсіонерів продовжують працювати 2,7 млн. Вони мають право на перерахунок виплати за формулою кожні 24 місяці.

"У формулі розрахунку пенсії є стаж. Якщо вам призначили пенсію і ви продовжили працювати, через два роки вам мають збільшити стаж та провести перерахунок", - вказано у повідомленні.

Крім того, у вас має бути додаткових неврахованих 24 місяці стажу станом на 1 квітня 2024-го. Лише у такому разі від червня вам проведуть перерахунок виплати.

"Наприклад, якщо у вас було 35 років стажу і ваш розрахунковий розмір пенсії складав 7 тис. грн, то після підвищення ваша пенсія складе 7,4 тис. грн. Також ви отримаєте ще додатково 800 грн за квітень та травень. Якщо ж ваша пенсія з 35 роками стажу складає 10 тис. грн, то після підвищення ви отримаєте вже 10 тис. 571 грн. Ще 1 142 грн ви отримаєте за травень та квітень", - мовиться в повідомленні.

Точну кількість українців, які отримають прибавку, буде відомо після проведення індексації.

"Крім прибавки за червень, розмір якої залежить від індивідуальних показників (зарплати та стажу), також заднім числом заплатять прибавку за травень та квітень", - додали в повідомленні.

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