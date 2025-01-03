Українцям перерахували платіжки за доставлення газу: як зміняться ціни

Від 1 січня 2025 року в Україні було перераховано платежі за доставлення газу. Залежно від вашого споживання, сума в платіжці може як знизитися, так і зрости.

Про це пише видання "OBOZ.UA".

Українці зобов'язані оплачувати доставлення газу щомісяця, навіть якщо не використовують блакитне паливо (але підключені до газової мережі).

Сума в платіжці розраховується так: середнє місячне споживання (розрахунок цього показника пояснюється нижче) множиться на тариф оператора газорозподільної мережі (ГРМ).

Тариф на доставлення залежить від таких факторів, як протяжність мережі, кількість споживачів, стан обладнання, стан самої мережі та рівень зарплат.

Обсяг споживання враховується за "газовий рік" — від жовтня до вересня. Наприклад, торік ми платили за доставлення з урахуванням обсягів, які використовували від жовтня 2022-го до вересня 2023-го. А цього року порахують обсяг, спожитий від жовтня 2023-го до кінця вересня 2024-го.

Раніше повідомлялося, що підвищення ціни на енергоносії не вплине на ціни для споживачів.

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