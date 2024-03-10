Українцям "підсовують" фальшиві гривні: які банкноти підробляють шахраї

Найчастіше підроблюють банкноти старого зразка через те, що ті гірше захищені.

В Україні шахраї не відмовляються від підроблення банкнот гривні. За минулий 2023 рік на 1 млн справжніх купюр припадало близько 2,1 підроблених. Найчастіше українцяи підсовували фальшиві банкноти старого зразка – випущені до 2015 року. Насамперед - 200 грн.

Про це інформують у НБУ.

За даними банку таких купюр було виявлено:

61% від загальної кількості вилучених підробок;

41% від їхньої загальної суми.

Також крім 200 підробляли і банкноти в 500 гривень. Їхня частка склала:

24% від загальної кількості вилучених підробок;

41% від їхньої загальної суми.

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"Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%", - розповіли в регуляторі.

Шахраї підроблюють банкноти старого зразка через те, що ті гірше захищені.

"Зокрема, високі номінали 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 – 2020 роках. Для захисту цих банкнот, які найчастіше привертають увагу зловмисників, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту: громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити", – розповіли в НБУ.

Як розпізнати підробку:

Розпізнати фальшивки можна, зокрема на дотик. Зокрема перевіряється:

банкнотний папір;

рельєфність окремих зображень з лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку.

Розмістивши купюру проти світла:

Наявність водяних знаків.

Нагадаємо, в Україні банки блокують картки без попередження. Заблокувати картку можуть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою.

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