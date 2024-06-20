Українцям підвищили пенсії на 4 тисячі гривень: хто отримує найбільші виплати

Від початку року в Україні пенсія суддів зросла на 4037 гривень і сягнула в середньому 103 874 гривень.

Про це пише видання "Обозреватель".

Повідомляється, що для решти пенсіонерів це недосяжна виплата, адже максимальна пенсія — 10 прожиткових мінімумів. Наразі сума складає 23 610 гривень.

Як пише видання, для суддів це обмеження не діє, адже їхні пенсії розраховують за особливою формулою. Так, для звичайного українця в результаті розрахунку коефіцієнт заміщення становить менше ніж 30%, то для судді з 35 роками стажу — 80%.

Також у матеріалі сказано, що середня пенсія в Україні від початку 2024 року зросла від 5,3 до 5,7 тисячі гривень.

Однак середній показник не показує реальну картину. Так, виплати відрізняються залежно від регіону. Наприклад, у Києві пенсіонери отримують у середньому понад 7000 гривень, а в Тернополі понад 4000 гривень.

Повідомляється, що із загальної кількості пенсіонерів, а це трохи понад 10 млн осіб, найбільше отримують до 3000 гривень (26,84%). Також ще 17,2% отримують пенсійні виплати в розмірі від 3 до 4 тисяч гривень. Також є частина пенсіонерів, яка отримує виплати в розмірі до 5 тисяч гривень.

Таким чином, як йдеться в матеріалі, більшість українських пенсіонерів не мають середньої пенсії в 5700 гривень.

Раніше стало відомо, що від 1 червня відбудеться перерахунок пенсій в Україні, однак не усім. Хто виконав у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже у розмірі 1 000 грн.

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