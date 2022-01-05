Українцям почали виплачувати підвищені пенсії: хто вже цього місяця може отримати 8 тисяч

Мінімальний розмір пенсійної виплати становить 7800 гривень.
В Україні почали виплачувати підвищены пенсії для непрацездатних родин загиблих захисників та захисниць України, а також учасникикам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, пенсію підвищили:
Непрацездатним родинам загиблих захисників
Кожному із непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружині (чоловіку) загиблих, померлих (таких, що пропали безвісти) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, мінімальний розмір пенсійної виплати становить 7 800 гривень..
Перерахунок проведено автоматично для 3361 осіб і пенсію в середньому підвищено на 1895 гривень.
Учасникикам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Проведено перерахунки пенсій для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС осіб, а також для тих, хто втратив годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Перерахунок автоматично проведено для 21,2 тисяч осіб з числа цивільних осіб та підвищено пенсію в середньому на 2903 гривень.
Нагадаємо, деякі категорії українців у 2022 році отримають зарахування подвійного стажу до пенсії.
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