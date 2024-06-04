Українцям роздадуть готівку на оплату комуналки: що варто знати

Призначення субсидії залежатиме від доходів усіх осіб, які зареєстровані в приміщенні.

Українці можуть отримати монетизовану субсидію, за умови, якщо дохід одного з членів родини дозволяє витрачати на комуналку менше 20% бюджету родини. Платіж розраховується індивідуально для кожного.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціаольної політики України.

Зазначається, що субсидія також компенсує здорожчання вартості електроенергії і залежить від середньомісячного загального доходу на одну особу.

Оформити житлову субсидію може:

одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди.

за заявою опікуна чи піклувальника неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

Призначення субсидії залежатиме від доходів усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні.

"Проте під час подання заяви не забудьте зазначити, хто фактично проживає в квартирі/будинку. Якщо на день звернення по призначення субсидії хтось з родини перебуває за кордоном більш ніж 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватися", - мовиться в повідомленні.

Також, додамо, якщо у житловому приміщенні прописано троє людей, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там понад 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одну особу домогосподарства, тобто на чоловіка.

Раніше ми писали, що держава має кошти на субсидії для всіх українців, які не можуть самостійно оплачувати комуналку.

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