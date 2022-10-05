Українцям роздадуть по 620 грн, харчові продукти, медикаменти тощо: як і де отримати

Жителі України можуть отримати ще одну фінансову допомогу, а саме 620 гривень одноразової допомоги від благодійного Фонду «Карітас Київ». І йдеться не лише про внутрішньо переміщених осіб. Розповідаємо як і де її отримати в матеріалі ТСН.ua

Одноразову допомогу - 620 гривень надає благодійний Фонд «Карітас Київ». Фонд є членом Конференції міжнародної католицької організації Папської ради Cor unum, яка має консультативний статус в ЮНЕСКО та інших організаціях ООН, Ради Європи та Організації африканської єдності та допомагає українцям, які постраждали від російської агресії.

Хто може отримати допомогу:

Особи, які мають інвалідність першої чи другої групи.

Самотні люди віком від 60 років.

Багатодітні сім'ї, які виховують 3 і більше дітей віком до 18 років.

Особи, які самостійно виховують неповнолітню дитину, наприклад, мами одинаки чи тата у такому статусі.

Вагітні та жінки, які мають дітей віком до двох років.

Люди з тяжкими хворобами, у тому числі хронічними, які потребують постійних витрат на лікування.

Як та де отримати допомогу

Допомога виплачується один раз, і щоб її отримати, потрібно самостійно звернутися до офісу, адже немає можливості оформити заявку дистанційно або через Дію. Допомогу виплачують лише тим, кому виповнилося 18 років.

З собою потрібно мати пакет документів, що підтверджують особу та вказують на один із перелічених вище статусів (багатодітність, інвалідність тощо) та надати реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. Цей рахунок можна подивитися в мобільному додатку вашого банку, або ж прийти у відділення, де його видадуть.

Організації Карітас працюють майже в кожному місті України. Щоб отримати необхідну допомогу, не лише виплати, фонд забезпечує населення харчовими продуктами, засобами гігієни та медикаментами, потрібно звернутися до одного з центрів Карітасу або зателефонувати за контактним телефоном:

У Києві контактна інформація: +380 50 380 99 83; +380 981 89 35 15.

У Львові контактна інформація: +380 66 606 54 50.

У Червонограді за телефоном + 38 068 23 984 71.

У Бориславі номер телефону: +380 67 374 08 79; +380 93 515 89 46

У Тернополі за телефонами: +380 35 252 36 84; +380 68 949 2949

Телефон в Івано-Франківську: +380 96 309 8598; +380 66 557 0293.

У Чернівцях звертайтеся за телефоном +380 95 021 34 03.

У місті Нововолинськ контактна інформація:+380 067 886 85 38.

У Житомирі номер телефону: +380 97 749 32 85.

У Хмельницькому звертайтеся за інформацією +38 067 557 21 28.

В Одесі контактна інформація: +380 48 704-00-45.

У Полтаві дзвоніть за телефоном +380 95 288 87 07.

Запоріжжя контактна інформація: +380 50 322 46 00.

Карітас Донецьк працює у Дніпрі за телефоном +380 66 340 02 10.

Для мешканців Харкова та околиць отримати допомогу за телефоном +38 067 560 55 80.

Контактна інформація Карітасу у Маріуполі, працює у Запоріжжі : +38 095 488 81 94; +38 098 971 17 03.

Карітас Кривий Ріг — контактна інформація: +38 098 892 03 69.

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