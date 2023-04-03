Українцям розповіли, коли повернеться довоєнний рівень життя та відновиться економіка

Економіка України зможе повернутися на довоєнний рівень за два роки після закінчення російського вторгнення.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

За словами Устенка, прямі збитки України від російської агресії оцінюються в 750 млрд доларів.

"Тобто умовно, якщо завтра закінчується війна, то до початку квітня плюс два роки економіка країни має вийти повністю на свій довоєнний рівень", – сказав Устенко.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що добробут українців почне покращуватись через 5-7 років після закінчення війни. Водночас в уряді очікують поступове повернення до довоєнного рівня життя.

За словами чиновниці, яку цитує Інтерфакс-Україна, терміни залежатимуть від доступу до структурних фондів та інвестицій.

"Але, звичайно, якщо у нас є інвестиції у розмірі $50-70 млрд, то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше", — розповіла вона.

Юлія Свириденко також нагадала, що за підсумками 2022 року скорочення української економіки становило приблизно 30%, а цього року очікується зростання на 1%. Ще вона зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більшість із 7 млн громадян, які виїхали.

Скільки грошей потрібно Україні на відновлення

У березні 2023 року Світовий Банк підрахував, що на відновлення власної економіки від наслідків війни Україні доведеться витратити 411 млрд доларів. Так, 14 млрд доларів країні знадобляться для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже 2023 року. Для цього потрібно 11 млрд доларів фінансування понад те, що передбачено у бюджеті України на цей рік.

Прогнози МВФ

За оцінками МВФ, 2022 року валовий внутрішній продукт України скоротився на 30,3%. На 2023 рік прогнозується від падіння на 3,0% до зростання на 1,0%. 2024 року зростання становитиме 3,2%, 2025 року 6,5%, 2026 року 5,0%, 2027 року 4,0%.

Інфляція 2023 року склала 26,6%. 2023 року вона складе 20,0%, 2024 року - 12,5%, 2025 року - 8,0%, 2026 року 6,0%, 2027 року 5,0%.

За даними МВФ, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) 2022 року впала на 21,1%. 2023 року вона скоротиться ще 2,0%. 2024 року зростання становитиме 2,5%, 2025 року 5,0%, 2026 року 5,0%, 2027 року 4,0%.

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