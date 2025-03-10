Українцям варто готуватися до можливих змін у цінах на продукти та інші товари: у чому причина

Національний банк піднімає облікову ставку до 15,5%, щоб зменшити тиск на ціни та стабілізувати ринок.

В Україні рівень інфляції у січні сягнув 12,9% у річному вимірі, а у лютому цей показник продовжив зростати під впливом короткострокових факторів.

Про це повідомили у Національному банку України.

Як стало відомо, основними факторами зростання інфляції в Україні є погіршення врожаїв і збільшення витрат підприємств. Від 7 березня 2025 року облікова ставка підніметься до 15,5%, що має стабілізувати ціни. Війна та руйнування енергетичної інфраструктури продовжують впливати на собівартість товарів.

Окрім того, інфляційний тиск в Україні посилюється через війну, збільшення собівартості продукції та руйнування енергосистеми. Водночас НБУ очікує сповільнення інфляції у другому півріччі.

"Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нацбанку розповіли, як хочуть приборкати інфляцію.

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