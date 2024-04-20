Українцям від 1 травня перерахують пенсії: хто отримає надбавку

В Україні підвищать частину пенсій від 1 травня. Йдеться про тих, хто досяг віку від 70 років і розмір їх виплати не досягає 10 340,35 грн.

Про це пише видання "На пенсії".

Зазначається, що надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Передбачено такі надбавки:

пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 гривень;

пенсіонерам від 75 до 79 років – 456 гривень;

пенсіонерам старше 80 років – 570 гривень.

Які пенсії отримують українці

В Україні приблизно 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Тим часом пенсію отримують 10,1 млн осіб.

Найбільша кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб отримують від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців.

Більшість українців отримують виплати в розмірі до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн) отримують 1,2 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, в Україні подовжили програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій ще на 3 місяці.

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