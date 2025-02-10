Українцям відмовляють у субсидії: хто може залишитися без допомоги

В Україні продовжують нараховувати житлові субсидії. Втім, не всі мають право на її отримання, бо існують певні вимоги. Саме вони можуть стати причиною відмови у виплатах.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соцполітики.

Однією з основних причин відмови може стати занадто велика площа житла. Її не буде призначено, якщо площа квартири перевищує 130 кв м, а будинку - 230 кв м. Виняток буде лише для багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу, а також прийомних сімей та житла, що оформлено на кілька особових рахунків.

Якщо за рік до подання заяви хтось із членів домогосподарства здійснив купівлю або фінансову операцію на суму понад 50 тис. грн, то це може стати причиною для відмови в субсидії. До таких операцій належать:

купівля нерухомості, автомобілів, фінансових активів, будматеріалів;

значні одноразові витрати на послуги (крім медичних, освітніх і комунальних);

великі грошові перекази, інвестиції, купівля іноземної валюти.

Окрім того, субсидію не нададуть, якщо громадянин має більш ніж одне житлове приміщення. Виняток становлять гуртожитки, сільські будинки або житло на тимчасово окупованих територіях.

В субсидії також відмовлять, якщо в домогосподарстві є - автомобіль, випущений менше 5 років тому; більш ніж один транспортний засіб віком до 15 років.

Відмова у наданні субсидій можлива, якщо в когось із членів домогосподарства є заборгованість за аліментами, що перевищує три місяці. Винятки становлять особи, яких визнано безвісти зниклими, які перебувають під домашнім арештом або проходять лікування від наркозалежності:

Окрім того, якщо раніше громадянин отримав субсидію в надлишку і не повернули кошти на вимогу органів соцзахисту, нову субсидію вам можуть не призначити. У разі відмови в субсидії можна звернутися до органів соцзахисту за роз'ясненнями або для перегляду рішення.

є й інші умови, які можуть призвести до відмови в отриманні субсидії. Наприклад, якщо на банківських рахунках або у вигляді облігацій є понад 100 тисяч гривень, субсидію не буде надано.

Субсидію можуть не надати, якщо:

у членів домогосподарства немає офіційного доходу;

їхній середній дохід менший за мінімальну заробітну плату;

протягом останніх трьох місяців не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Нагадаємо, стало відомо, кому з українців доведеться повернути тисячу Зеленського. Зазначається, що отримати гроші можуть виключно ті особи, хто перебуває на території України.

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