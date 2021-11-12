Українцям все частіше пропонують роботу з частковою зайнятістю: які найпопулярніші вакансії і скільки платять

Українцям все частіше пропонують роботу з частковою зайнятістю: які найпопулярніші вакансії і скільки платять

Наприклад, офіціант може заробити за день до тисячі гривень.

В Україні деякі підприємства через посилення карантину коротили обсяги виробництва, а тому зросла кількість пропозицій роботи з частковою зайнятістю. Деяким працівникам з таким форматом роботи пропонують зарплату в розмірі 1000 грн на місяць.

Про це розповіла керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна, пише "Обозреватель".

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Вона пояснила, що одразу в кількох сферах економіки роботодавці відправили своїх працівників у вимушені відпустки. Деякі з них у цей час були змушені змінити сферу зайнятості й влаштуватися на іншу роботу, на яку карантин не вплинув.

"У деяких працівників з'явився час і одночасно потреба у додатковому заробітку на період нестабільності. Тому багатьох стала цікавити робота, якій можна було б приділяти по кілька годин на день, і яка б дозволяла без шкоди основній роботі отримувати додатковий дохід і зайнятість", – розповіла Кирильєвніна.

Найпопулярніші вакансії з частковою зайнятістю:

Таємний покупець – 100-500 грн/день

Мерчендайзер – 200-600 грн/день

Прибиральниця в офіс – 300-600 грн на день

Промоутер – 300-500 грн/день

Офіціант – 300-1000 грн/день

Оператор call-центру – 3500-7500 грн/міс.

Охоронець – 4000-8000 грн/міс.

Як повідомлялося, українці дедалі частіше наважуються змінювати свою зайнятість, у пошуках "роботи мрії", як би це фантастично не звучало. І справа тут не лише в грошах та стабільності. Важливий ще комфорт на робочому місці. Як знайти свою "роботу мрії" та чому звільняються українці, читайте тут.

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