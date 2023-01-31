Українцям, які постраждали через війну, виплатять тисячу доларів допомоги: як отримати кошти

Благодійники шукають спонсорів для українців, щоб ті отримали матеріальну допомогу.

Нью-Йоркська благодійна організація в галузі технологічної індустрії 1K оголосила про надання прямої допомоги українським родинам, які постраждали від війни. Матеріальну допомогу в розмірі тисяча доларів отримають тільки родини, для самотніх осіб вона не передбачена.

Про це йдеться на сайті благодійної організації.

"Проект $1K для України – це некомерційний колектив, який зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни", - йдеться у повідомленні.

Щоб отримати допомогу, заповніть цю заявку. Після того, як компанія знайде спонсора, українці зможуть отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку.

Компанія стверджує, що вони вже виплатили українцям 11 млн доларів. Кошти отримали більше 10 тисяч українських родин.

Хто може отримати допомогу?

Будь-яка сім'я, яка зараз перебуває в Україні. Також виплати передбачені у країнським біженцям, якими довелося покинути Україну. У благодійній організації повідомляють, що кошти зможуть отримати не всі охочі, проте вони намагаються переслати виплати якомога більшій кількості громадян України.

Куди можна витратити гроші?

Благодійники не перевірятимуть, на що потерпілі від війни українці витратили кошти. За ці гроші можна орендувати житло, придбати новий одяг чи продукти харчування. Ця допомога є одноразовою.

Що відомо про благодійну організацію

Нью-Йоркська благодійна організація в галузі технологічної індустрії 1K була заснована американським інвестором українського походження Алексом Іскольдом разом із венчурним фондом TAVentures. Ця компанія під час пандемії коронавірусу збирала благодійну допомогу для американських родин, які постраждали через локдауни. Ще на початку повномасштабної війни проти України благодійники почали допомагати українським родинам.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що українці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, зможуть отримати постійний статус.

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