Великий штраф та позбавлення волі: що загрожує українцям за підробку COVID-сертифікатів

Великий штраф та позбавлення волі: що загрожує українцям за підробку COVID-сертифікатів

Вакцинація та генерація сертифікатів доступні для кожного. Уряд забезпечив вільний доступ до вакцини і кожен, хто хоче вакцинуватись, може це зробити і отримати справжній COVID-сертифікат.

Понад 1,4 млн українців згенерували COVID-сертифікати. Утім, деякі люди виготовляють, продають чи купують підробку. Вже зараз у роботі правоохоронних органів відкриті сотні проваджень.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри, МОЗ та Кіберполіції 5 жовтня.

"Громадяни, що виготовляють і продають підроблені COVID-сертифікати та ПЛР-тести, намагаються не лише обманути систему охорони здоров'я, — своїми діями вони наражають на небезпеку оточення. Окрім цього, виготовляючи підроблену документацію, вони підривають авторитет держави на міжнародній арені, піддаючи сумніву легітимність українських COVID-сертифікатів. За фактами підроблення документації органи Нацполіції вже відкрили 486 кримінальних проваджень, 85 особам вже оголосили про підозру", - розказав начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак.

Українцям загрожують такі покарання:

За використання підроблених COVID-сертифікатів - штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі ;

; Медпрацівникам, що вносять неправдиві відомості в бази даних,- штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду ;

; За виготовлення та продаж підроблених COVID-сертифікатів - штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

"Ми вже направили листи-подання до власників 15 закладів охорони здоров'я, де, можливо, відбувалась підробка медичних даних, з вимогою відсторонити від роботи керівників установ. Очікуємо на вжиття відповідних заходів. По кожному з цих випадків правоохоронними органами ведуться розслідування. Міністерство охорони здоров'я заохочує українців робити щеплення і застерігає від вчинків, які не лише не захищають від хвороби, але й порушують закон", - зазначила заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Нагадаємо, в Україні винесли перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів. Загалом за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію.

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