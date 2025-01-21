Українцям загрожують штрафи через борги за доставку газу: у чому проблема і як її уникнути

Щомісячні рахунки за доставку газу приходять незалежно від фактичного споживання палива. Ця оплата покриває витрати операторів газорозподільних мереж на підтримку інфраструктури та її ремонт.

Українці зобов’язані сплачувати за доставку природного газу навіть у випадку, якщо не користуються ним. У разі несплати газові компанії мають право звернутися до суду для стягнення заборгованості.

Про це йдеться в матеріалі Oboz.ua.

Щомісячні рахунки за доставку газу приходять незалежно від фактичного споживання палива. Ця оплата покриває витрати операторів газорозподільних мереж на підтримку інфраструктури та її ремонт.

Як нараховуються суми за доставку?

Вартість доставки газу залежить від регіону та розраховується на основі споживання за попередній газовий рік (жовтень 2023 – вересень 2024). Обсяг спожитого газу ділиться на 12 місяців і множиться на тариф місцевого оператора. Наприклад:

• У Києві доставка обійдеться у 31,99 грн за 1 кубометр.

• У Луцьку — 156,9 грн за той самий обсяг.

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Якщо споживання газу відсутнє, але абонент підключений до мережі, оплата все одно нараховується:

• 39 куб. м на рік — для приготування їжі;

• 126 куб. м на рік — для підігріву води та приготування їжі;

• 314 куб. м на рік — для опалення.

Що робити у разі заборгованості?

Якщо споживач не платить за доставку, облгази можуть подати до суду. Відомі випадки, коли українці, які виїхали за кордон як біженці, отримували судові рішення про стягнення боргів за кілька років.

Щоб уникнути таких ситуацій, варто звернутися до облгазу із заявою про відключення від газопостачання. Для цього потрібно:

1. Подати заяву про припинення постачання газу та розірвання договору.

2. Надати докази відключення, якщо це було зроблено раніше.

За інформацією Нафтогазу, оператори газорозподільних мереж відповідають за облік і нарахування платежів, тому саме до них необхідно звертатися для вирішення питань.

Нагадаємо, від 1 лютого 2025 року тариф на електроенергію для українців залишиться незмінним. Побутові споживачі, як і раніше, платитимуть 4,32 грн за кожну використану кіловат-годину.