Українцям запропонують дешеві кредити на житло та електромобілі: невдовзі стартує нова державна програма

Українцям запропонують дешеві кредити на житло та електромобілі: невдовзі стартує нова державна програма

Передбачається кредитування за ставкою 5% річних.

У січні-березні 2022 року в Україні стартує державна програма "Українська мрія", яка передбачає кредитування за ставкою 5% річних.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, скористатися цієї державною програмою зможуть усі українці, які отримують офіційні доходи. Громадяни, які стануть учасниками “Української мрії”, отримають можливість кредитування за ставкою 5% не лише для придбання нерухомості, але й на купівлю електромобілів та здобуття освіти або зміни професії.

Як підрахував Ростислав Шурма, сім'ї із сукупним доходом розміром 20-30 000 грн зможуть придбати нову квартиру площею 60-70 квадратних метрів, сплачуючи щомісячний платіж розміром 10 000 грн.

Нагадаємо, українці все частіше купують житло в кредит.

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