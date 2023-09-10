Українцям знову блокують банківські рахунки: фінансисти дали несподіване пояснення

Українцям продовжують блокувати банківські рахунки після надходження на них коштів, зокрема, у межах 10 тис. грн. Виявляється, що банки розцінювали їх як підозрілі й вимагали в одержувачів показати документи.

Про це пише "Мінфін".

Зазначається, що навіть після надання клієнтами документів, їм так і не вдалося отримати доступ до своїх подальших грошей.

"Клієнт Райффайзен Банку розповів, що банк заблокував йому рахунок і відмовив у подальшій співпраці відразу після того, як йому надійшла невелика сума, яку через термінал переказали близькі родичі. Детальних пояснень ні на гарячій лінії, ні у відділенні банку, куди звернувся чоловік, йому не надали", - мовиться у повідомленні.

Клієнт наголошує, що йому так і не відповіли, у чому саме проблема.

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"Але коли я закривав рахунок, мені сказали, що кошти, які залишилися у мене на балансі, я зможу отримати лише через 60 днів", – поскаржився клієнт.

У схожу ситуацію потрапила клієнтка monobank. Їй заблокували переказ на 100 євро через платіжну систему SWIFT.

"Попросили пояснення платежу, що це справді мої родичі. Я відправила дані, що це справді моя дочка, але картку так і не розблокували. Це просто цинічний грабіж", – обурюється користувачка.

На тлі цього Національний банк України (НБУ) впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобовʼязані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб.

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