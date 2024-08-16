Українцю нарахували штраф майже в пів мільйона гривень після перевірки лічильника: за що покарають

Українці загрузли в боргах через комуналку.

Дергачівський районний суд Харківської області змусив клієнта "Газорозподільних мереж" доплатити за газ 462,9 тис. грн. Крім того, ще майже 7 тис. грн доведеться заплатити у якості компенсації судового збору.

Про це йдеться в рішенні суду по справі 619/3695/24.

Зазначаєються, що українцю відключили газ за борг, який він не мав права підключати, оскільки був попереджений.

"Здійснено відключення газоспоживаючих приладів абонента шляхом відключення зваркою внаслідок існування боргу. Відповідач був повідомлений, що несе відповідальність за збереження та цілісність пломб та у разі самовільного відновлення газопостачання по особовому рахунку власника буде здійснено донарахування", – йдеться в рішенні суду.

Попри це, через кілька років чоловік самовільно підключився до газу.

Працівники "Газорозподільні мережі України" при обстеженні крану до лічильника виявили отвір діаметром 10 мм з різьбою в районі стійки, на якій тримався газопровід, про що складено акт про порушення №000636.

"Співробітники газової компанії провели донарахування газу в розмірі 462 953 грн, про що відповідачу було направлено лист-вимогу про погашення заборгованості", - вкаазано в повідомленні.

Що загрожує українцям за несплату комунальних послуг

Укаїнцям можуть донарахувати об'єм використаного газу за цілу низку порушень. Наприклад:

якщо порушено пломбу;

якщо лічильник не працює;

якщо під час експертизи доказано, що в роботу лічильника втручались;

якщо до газу було самовільне підключення до лічильника (тобто частина об'єму газу не враховували);

якщо газ відключили за борги, а потім відбулось самовільне підключення.

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину.

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