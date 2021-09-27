Українець купував авто та землю, не пояснивши походження коштів: гроші арештували

Українець купував авто та землю, не пояснивши походження коштів: гроші арештували

Правоохоронці підозрюють, що чоловік хотів легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом.

У Харківській області правоохоронці викрили громадянина, який потратив понад 20 млн грн на автомобілі та земельні ділянки, проте не зміг пояснити джерело походження коштів.

Про це інформує Державна податкова служба.

"Громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи", — йдеться в повідомленні податківців.

Правоохоронці підозрюють, що чоловік хотів легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом. На 26 млн грн, які йому належать, наклали арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що від 1 вересня громадяни України отримали право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

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