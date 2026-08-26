Українець удвічі зменшив платіжку за світло: в чому секрет

Світло / © ТСН.ua

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Через чинний тариф на електроенергію 4,32 грн за 1 кВт·год власники бойлерів шукають способи менше платити за комунальні послуги. Один із користувачів соцмережі Threads розповів про свій спосіб економії, який допоміг скоротити витрати на підігрів води вдвічі завдяки розумній розетці та нічному тарифу.

Про це пише УНІАН.

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Як зменшити рахунок за світло з бойлером — простий лайфгак

У соціальній мережі Threads користувач під ніком rashchukboris пояснив, чи потрібно вимикати бойлер для економії, коли це робити та чи є сенс у такій дії. Також він поділився своїм лайфгаком, як йому вдалося платити менше грошей за електроенергію.

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Він пише, що у нього в квартирі встановлений бойлер на 50 літрів, у помешканні проживають дві особи, а також діє нічний тариф за економне споживання електроенергії — знижка 50% у період від 23:00 до 07:00. Саме тому автор не замислюється над тим, чи можна тримати бойлер постійно увімкненим.

За його словами, в цьому немає сенсу. Щоб зменшити рахунки за електроенергію, було ухвалено рішення встановити розумну Wi-Fi-розетку з моніторингом споживання. Через додаток автор налаштував автоматичний графік роботи бойлера:

23:00–03:00 — бойлер увімкнений;

03:00–18:00 — бойлер вимкнений;

18:00–20:00 — бойлер увімкнений;

20:00–23:00 — бойлер вимкнений.

За словами автора, основне нагрівання відбувається саме в період дії дешевого тарифу, і як результат, за підрахунками rashchukboris, сума в платіжці зменшилася вдвічі. Було 900 грн на місяць, а стало 473 грн. Завдяки такому підходу українці економлять близько 5 700 гривень на рік на оплаті електроенергії.

Допис / © Скріншот

Автор допису додав, що сама «розумна» розетка для бойлера коштує дуже дешево — близько 200 гривень, тому швидко окупається. Він порадив людям, у яких потужний бойлер, купувати якісну розетку з запасом по струму, а не найдешевший варіант, і перевіряти допустиме навантаження.

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У коментарях користувачі Threads почали ставити запитання. Наприклад, один користувач засумнівався щодо часу нагрівання. Він запропонував вимикати бойлер не від 23:00 до 03:00, а від 05:00 до 07:00 — якомога ближче до того часу, коли люди почнуть користуватися водою. Йому відповіли, що жодної відчутної різниці не буде — бойлер працює за принципом термоса і не лише нагріває воду, а й зберігає її температуру.

Коментарі до допису / © Скріншот

Решта коментаторів підтримала ідею rashchukboris і написала, що вони теж користуються «розумними» розетками або самі вмикають/вимикають бойлер у потрібний час. І такий підхід справді дозволяє значно заощаджувати на оплаті рахунків за електроенергію.

Ціни на комуналку — останні новини

Нагадаємо, від 1 вересня тариф на електроенергію для побутових споживачів не зміниться і далі становитиме 4,32 грн за кіловат-годину. Втім, зменшити щомісячні рахунки цілком реально завдяки встановленню багатозонного лічильника.

Раніше ми писали, що для того, щоб платити за комуналку менше, достатньо змінити кілька звичок. Найбільше світла витрачають бойлер, обігрівач, пральна та посудомийна машини. Якщо користуватися ними розумніше і вмикати вночі (за наявності двозонного лічильника), суми у платіжках помітно зменшаться.

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