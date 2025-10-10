ТСН у соціальних мережах

Українець Віталій Островський здійснив політ у космос із місією Blue Origin NS-36 Новини компаній

Український мандрівник, інвестор та підприємець Віталій Островський увійшов в історію як один із небагатьох українців, які побували у космосі. 8 жовтня 2025 року він взяв участь у суборбітальному польоті місії Blue Origin NS-36, що відбувся з космодрому у штаті Техас (США).

Українець Віталій Островський здійснив політ у космос із місією Blue Origin NS-36

Цей політ став логічним продовженням його унікальної подорожі довжиною в життя. За останнє десятиліття Віталій відвідав усі 7 континентів і понад 100 країн світу, здійснюючи безперервну подорож планетою. Космос він називає “восьмим континентом”, адже саме туди спрямовуються мрії тих, хто вже бачив усе на Землі.

Місія NS-36 стала 15-м туристичним польотом компанії Blue Origin, заснованої Джеффом Безосом. Корабель New Shepard піднявся на висоту 105 кілометрів, перетнувши лінію Кармана — умовну межу між атмосферою та космосом.

Так Віталій Островський став першим українським тревел-глобетротером, який побував на всіх континентах, 100+країнах і в космосі.

Про лінію Кармана

Лінія Кармана — це умовна межа між атмосферою Землі та космосом, що розташована на висоті 100 кілометрів над рівнем моря. Під час польоту місії NS-36 корабель New Shepard піднявся навіть вище — на 105 км, дозволивши екіпажу кілька хвилин відчути невагомість і побачити планету з космосу.

Екіпаж місії Blue Origin NS-36

У складі місії NS-36 було ще п'ятеро астронавтів, серед яких:

  • Dr. Clint Kelly III — учасник попередньої місії NS-22, науковець, один із піонерів у галузі робототехніки та штучного інтелекту. Єдиний у команді, хто вже мав досвід польоту з Blue Origin.

  • Jeff Elgin — американський підприємець і інвестор, відомий своєю діяльністю у сфері фінансових технологій та розвитку бізнес-стартапів.

  • Danna Karagussova — бізнесвумен і філантроп, яка активно підтримує освітні та наукові ініціативи у сфері STEM.

  • Aaron Newman — технологічний підприємець, венчурний інвестор і засновник кількох IT-компаній у США, відомий своєю участю у програмах космічного туризму.

  • William H. Lewis — інженер і підприємець із понад 30-річним досвідом роботи у сфері авіації та енергетичних технологій.

Інформація з Вікіпедії:

Більше про подорожі та космічну місію Віталія Островського — в його Instagram:

👉 instagram.com/universe.im

Місія NS-36 стала ще одним кроком у розвитку приватних космічних польотів і водночас важливою сторінкою в історії українців у космосі.

