Україні бракує $78 млрд: у ЄС забили на сполох через новий фінансовий удар Росії

Євросоюз

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Європейський Союз визнає, що Україні знадобиться більше фінансової допомоги для продовження боротьби з російською агресією.

Про це пише Euronews.

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Останніми днями російські війська атакували залізничну інфраструктуру, мости, енергетичні об’єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Масовані удари ракетами й безпілотниками призводять до загибелі мирних жителів і перешкоджають роботі бізнесу.

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У четвер російські атаки спричинили перебої з електропостачанням у Києві, що посилило занепокоєння щодо готовності країни до майбутньої зими.

«Ця війна триватиме довше, ніж ми думали», — заявив Euronews європейський дипломат на умовах анонімності.

За його словами, у Євросоюзі розуміють, що Україна й надалі потребуватиме значної фінансової підтримки. Водночас остаточного рішення щодо механізму подальшого фінансування поки немає.

Ситуацію ускладнює погіршення економічного становища України. Через російську блокаду Чорного моря можливості експорту зерна обмежені, що позбавляє державу важливих надходжень.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко попередив, що бюджет на 2027 рік буде найскладнішим від початку повномасштабної війни. За його оцінкою, для покриття фінансових потреб країні не вистачає 78 млрд доларів.

Водночас чинна програма Європейського Союзу передбачає надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Ці кошти мають покрити приблизно дві третини фінансових потреб держави у 2026–2027 роках.

Однак, як зазначає Euronews, програму розробляли з розрахунком на завершення війни протягом 2026 року. Посилення російських атак і продовження бойових дій роблять такий сценарій дедалі менш імовірним.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс також визнав, що фінансові перспективи України на наступний рік залишаються складними. Наразі європейські посадовці уточнюють масштаби майбутнього дефіциту.

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«Очевидно, що ми стикаємося зі значним дефіцитом фінансування. Точний розмір цієї нестачі ще визначається», — заявив Домбровскіс.

Серед можливих варіантів залучення додаткових коштів розглядають використання заморожених російських активів, випуск нових спільних запозичень ЄС і збільшення двосторонньої допомоги Україні.

Проте реалізація цих планів стикається з перешкодами. Зокрема, Бельгія, Франція та Італія не демонструють готовності підтримати варіант із використанням російських активів. Водночас нові запозичення ускладнюються через зростання вартості обслуговування боргу.

За таких обставин Брюссель закликає Велику Британію, Канаду та Японію збільшити обсяги допомоги Україні.

Домбровскіс наголосив, що Європейський Союз має намір продовжувати фінансування України стільки, скільки буде потрібно. Водночас конкретний механізм покриття подальших фінансових потреб Києва ще належить узгодити.

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Ми раніше інформували, що Україна отримала черговий транш від Євросоюзу в межах програми Ukraine Support Loan.

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