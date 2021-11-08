Україні потрібно використати потенціал переговорів із США для скасування мит на сталь – експерти

Становище українських компаній у США погіршуватиметься, оскільки вітчизняна металопродукція все ще оподатковується 25%-м митом на відміну від європейського.

Домовленості ЄС та США про безмитні поставки стали надавати Україні "вікно можливостей" для аналогічних переговорів із Вашингтоном.

Про це йдеться у статті "Відкрити Америку: як українським металургам повернутися на ринок США" на Бізнес-порталі UAprom.

"Україна поки що перебуває осторонь глобальних процесів, але днями металурги попросили президента Володимира Зеленського ініціювати відповідні переговори. Звернення української галузевої асоціації "Укрметалургпром" з'явилося на тлі новин про успіхи Євросоюзу", — йдеться у статті.

У галузевому об'єднанні зазначають, що "зараз для України відкривається вікно можливостей, тому доцільно повернутися до переговорів про вилучення України з-під дії 25% мита із заміною її на тарифну квоту при постачанні української сталі в США".

Становище українських компаній у США погіршуватиметься, оскільки вітчизняна металопродукція все ще оподатковується 25%-м митом на відміну від європейського, вважає аналітик "Укрпромзовнішекспертизи" Олег Гнітецький. "За нинішнього рівня мита очікувати, що Україна може нарощувати постачання до США, не доводиться. Тим більше, що туди заходитиме за квотою безмитна європейська продукція. Вона насамперед відсікатиме і нас теж", — стверджує він.

Нинішні домовленості між США та ЄС свідчать про те, що "є потенціал переговорного процесу", упевнений керівник аналітичного центру CMD-Ukraine Ігор Гужва, і українській владі варто звернути на це увагу. Перспективи на конструктивні переговори є. За даними митної статистики, з березня 2018 року США виключив з-під дії 25% мита 34 країни. А за підсумками 2020 року на американський ринок без мита постачалося майже 60% всього імпорту сталі.

Тому І.Гужва не відкидає можливості домовитися зі США щодо прийнятних умов торгівлі, проте для цього потрібна залученість вищого керівництва країни. "Чиновники у нас пасивні та інертні. Вони мають отримати якийсь імпульс. Таким імпульсом може бути бізнес чи якийсь вищий орган управління – президент чи парламент", — каже експерт.

На думку Дмитра Кисилевського, заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку, Україна має позначити своє бажання розпочати такі переговори та наполягати на застосуванні схожих із ЄС правил торгівлі. Українська металопродукція у структурі американського імпорту займає не більше 1%, тому не є загрозою для економіки США. Водночас, це важливі обсяги для національних виробників, каже депутат. Крім того, заходи захисту, що застосовуються в США, є несиметричними, оскільки український імпорт металургійної продукції та сировини зі Штатів перевищує експорт до цієї країни.

"Зараз динаміка зовнішньополітичних відносин між Україною та США хороша. Ми знаємо, що президенти вже зустрічалися кілька разів, ми бачимо, що є міжурядовий діалог. У листопаді має відбутися засідання українсько-американської торгово-інвестиційної комісії. У рамках цього засідання цілком можна було б порушувати це питання", — вважає нардеп.

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