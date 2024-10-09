Україні потрібно завершити будівництво Хмельницької АЕС, щоб знизити ціну на електроенергію - нардеп

Таку думку висловив народний депутат, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

«Атомна енергетика, яка повністю державна, має найнижчу собівартість. Сьогодні це 1,7 грн за кВт годину. Україні потрібно збільшувати виробництво електроенергії на АЕС і якомога швидше ввести в експлуатацію два додаткові енергоблоки на Хмельницькій АЕС, які станом на сьогодні готової на 80% і 25% кожен», - зазначив народний депутат.

Він наголосив, що атомна енергетика сьогодні є основною енергосистеми і забезпечує близько 60% виробництва струму.

Саме Енергоатом фінансує пільгові тарифи для населення і стримує ціну електроенергії для промисловості на адекватному рівні, наголосив нардеп.

«Математика проста - чим більше у нас атомних потужностей по 1,7 грн в системі, тим нижча ціна для всіх без винятку споживачів. Не може економіка держави розвиватися за високих цін на енергоносії, нам потрібна відносно дешева електроенергія, щоб наші підприємства були конкурентноздатні. Розвиток атомної енергетики - це наше стратегічне завдання як держави», - зазначив депутат.

Як повідомлялося, майже 80% українців підтримують намір уряду завершити будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Цей проєкт також підтримали ЄС та США. Допомогу в його реалізації обіцяє МАГАТЕ.