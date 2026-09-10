Україні терміново потрібні гроші: уряд направив до Ради нові законопроєкти через серйозний дефіцит бюджету

Сергій Корецький / © Фото з відкритих джерел

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Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради ще три законопроєкти, необхідні для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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За його словами, законопроєкти стосуються діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, «Укрзалізниці» та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Міністри отримали доручення невідкладно опрацювати ці документи разом із народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

«Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота», — зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр стверджує, що від початку вересня уряд уже схвалив і передав до парламенту вісім законопроєктів, необхідних для залучення міжнародної фінансової допомоги.

За його словами, усі передбачені відповідним планом рішення Кабмін має намір ухвалити до 1 листопада.

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Корецький закликав народних депутатів незалежно від політичної приналежності якнайшвидше підтримати необхідні законопроєкти.

Він наголосив, що це необхідно для стабілізації державних фінансів, а також забезпечення фінансування оборонних і соціальних видатків.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень із резервного фонду для забезпечення своєчасних вересневих виплат військовослужбовцям та їхнім родинам.

Ми раніше інформували, що від 2022 року для військовослужбовців були встановлені доплати розмірі 100 та 30 тисяч гривень. 2023 року умови та категорії військових, які отримують доплати, змінювалися.

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