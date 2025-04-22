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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Україні варто відмовитися від штучного регулювання на газовому ринку — представник ЄБРР

В Україні необхідно перейти до ринкового ціноутворення на газ замість практики штучного регулювання тарифів.

Україні варто відмовитися від штучного регулювання на газовому ринку — представник ЄБРР

© УНІАН

Про це заявив заступник виконавчого директора від України в ЄБРР Артем Шевальов.

«Нам треба переходити до ринкового ціноутворення, до ринкових тарифів», — наголосив Шевальов.

За його словами, в умовах нормального функціонування ринку розмова йшла б не про фінансування закупівлі газу, а виключно про капітальні витрати.

«Ми би говорили зараз про кредитування капітальних витрат, тому що це те, в цьому бізнесі ти залучаєш кредитні кошти під це. 

Чи говорили б ми про залучення таких колосальних обсягів, чи просто навіть будь-яких значних обсягів на фінансування закупівлі газу, швидше за все ні», — сказав він.

Шевальов також підкреслив, що природа ринку газу передбачає швидке обертання коштів, тому державне втручання через регулювання цін або інші схеми компенсацій на рівні постачальника є неефективними.

«Будь-які механізми, які починають працювати на рівні постачальника, на рівні штучно регульованих цін, це ніколи до добра не доводять», — заявив представник ЄБРР.

Водночас він визнав, що Україна переживає кризу, тому компенсаційна підтримка має залишатися, але в цивілізованій формі — через грошові адресні субсидії.

«Ми лишаємось надзвичайно бідною країною. А давайте будемо чесні, війна не зробила нас багатшими. Це, відповідно, породжує всі питання, пов'язані з соціальною рівністю чи будь-які компенсаторні механізми… Але нічого кращого ніж таргетована субсидія. Більш того, субсидія грошова, ніхто нічого не вигадав», — підкреслив Шевальов.

Раніше заступниця голови наглядової ради «Нафтогазу» Наталя Бойко заявила, що перехід до ринкових цін допоміг би "Нафтогазу" і стимулював збалансування ринку. Водночас, вона підкреслила, що досі не має однозначної відповіді, як побудувати ефективну ринкову модель в умовах, коли держава є фактично монополістом на ринку.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
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