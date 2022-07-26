Україні відтермінували виплати по зовнішніх зобов‘язаннях до кінця 2023 року - Шмигаль

Зекономлені гроші, за словами прем'єра, будуть спрямовані на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми та підтримку економіки.

Уряд заручився підтримкою кредиторів у відтермінуванні виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовження цього терміну ще на рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ми провели чесну розмову з нашими кредиторами та заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року з можливістю продовжити цей термін ще на рік. Як результат - Україна зекономить близько 200 млрд грн", - сказав він.

Зекономлені гроші, за словами Шмигаля, будуть спрямовані на інші першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми та підтримку економіки.

До слова, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік.

З початку року Україна виплатила зовнішніх боргів на 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, Кабмін звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового лендлізу".

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