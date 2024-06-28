Україні загрожує дефолт: експерт спрогнозував, чого очікувати від курсу долара

Навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.

Потенційний дефолт, який загрожує Україні, може вплинути на курс валют, викликавши девальвацію гривні. Однак для українці це не буде критичним.

Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин "УНІАН".

За його словами, по суті, реструктуризація - це і є форма дефолту.

"Негатив від недосягнення консенсусу (між Мінфіном і кредиторами - УНІАН) буде - він відчується на додатковому тиску на гривню", - розповів фінансовий аналітик.

Експерт зазначив, що навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.

"Але, спираючись на всі військові обставини, світ не буде сприймати досягнення консенсусу "дефолтом", - вважає Шевчишин.

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За його словами, навіть за негативного для нас сценарію золотовалютних резервів достатньо для розрахунку з кредиторами восени.

"На мій погляд, пересічним громадянам не потрібно боятися слова "дефолт". Особливо, коли всі доходи бюджету йдуть на військових, а інші видатки покриваються за рахунок зовнішньої допомоги та запозичень", - зазначив аналітик.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 липня.

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