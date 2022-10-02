Українки, які перебувають в Польщі, можуть отримати 4000 доларів допомоги: як це зробити

Українки в Польщі можуть отримати 4000 доларів на відкриття власної справи та річну підтримку. Розповідаємо, як це зробити в матеріалі ТСН.ua
Надання допомоги передбачено програмою Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women
Хто може подати заявку на отримання коштів:
Жінки, громадянки України, які:
- перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки,
- мають номер PESEL,
- мають всі публічні права,
- мають повну дієздатність,
- планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.
Допомогу планують надати 80 жінкам.
Яку саме допомогу можна отримати в рамках проєкту:
- одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи,
- можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності,
- до 41 години індивідуальних консультацій,
- допомогу у веденні бухгалтерського обліку,
- просування.
Як взяти участь у програмі
Потрібно заповнити заявку за посиланням та надіслати її організаторам проєкту. На сайті можна ознайомитись зі всіма деталями програми. Приймання заявок вже розпочався і триватиме до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада 2022 року.
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