Українки, які перебувають в Польщі, можуть отримати 4000 доларів допомоги: як це зробити

Українки в Польщі можуть отримати 4000 доларів на відкриття власної справи та річну підтримку. Розповідаємо, як це зробити в матеріалі ТСН.ua

Надання допомоги передбачено програмою Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women

Хто може подати заявку на отримання коштів:

Жінки, громадянки України, які:

перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки,

мають номер PESEL,

мають всі публічні права,

мають повну дієздатність,

планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.

Допомогу планують надати 80 жінкам.

Яку саме допомогу можна отримати в рамках проєкту:

одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи,

можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності,

до 41 години індивідуальних консультацій,

допомогу у веденні бухгалтерського обліку,

просування.

Як взяти участь у програмі

Потрібно заповнити заявку за посиланням та надіслати її організаторам проєкту. На сайті можна ознайомитись зі всіма деталями програми. Приймання заявок вже розпочався і триватиме до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада 2022 року.

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