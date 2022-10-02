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Українки, які перебувають в Польщі, можуть отримати 4000 доларів допомоги: як це зробити

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Українки, які перебувають в Польщі, можуть отримати 4000 доларів допомоги: як це зробити

Фінансова допомога українкам в Польщі

Українки в Польщі можуть отримати 4000 доларів на відкриття власної справи та річну підтримку. Розповідаємо, як це зробити в матеріалі ТСН.ua

Надання допомоги передбачено програмою Reubuilding Ukrainian Business – Entrepreneurial Women

Хто може подати заявку на отримання коштів:

Жінки, громадянки України, які:

  • перебувають на території Польщі від дня подання заявки на отримання допомоги до завершення періоду підтримки,
  • мають номер PESEL,
  • мають всі публічні права,
  • мають повну дієздатність,
  • планують розпочати господарську діяльність на території Польщі до кінця 2022 року.

Допомогу планують надати 80 жінкам.

Яку саме допомогу можна отримати в рамках проєкту:

  • одноразовий ваучер на суму, еквівалентну 4000 доларів США, на придбання активів на ведення власної справи,
  • можливість відвідати загальний тренінг, присвячений господарській діяльності,
  • до 41 години індивідуальних консультацій,
  • допомогу у веденні бухгалтерського обліку,
  • просування.

Як взяти участь у програмі

Потрібно заповнити заявку за посиланням та надіслати її організаторам проєкту. На сайті можна ознайомитись зі всіма деталями програми. Приймання заявок вже розпочався і триватиме до 17 жовтня включно. У разі недостатньої кількості заявок термін подачі заявок може бути подовжений. Переможців оголосять 15 листопада 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
2314
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