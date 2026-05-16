Українки вже у червні можуть отримати додаткові виплати до пенсії: кому дадуть гроші

Частина українок може щомісяця отримувати додаткові виплати до пенсії у розмірі понад тисячу гривень. Однак така доплата передбачена лише за певних умов.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

У 2026 році додаткову надбавку до пенсії держава передбачила для матерів, які народили або виховали п’ятьох та більше дітей. Для цієї категорії жінок діють окремі пенсійні гарантії, зокрема достроковий вихід на заслужений відпочинок та додаткові щомісячні виплати, закріплені у системі пенсій за особливі заслуги перед Україною.

«Частина жінок після виходу на пенсію опиняється у фінансово складнішій ситуації, адже багато років догляду за дітьми можуть означати менший страховий стаж, нижчу офіційну зарплату або перерви у роботі», — нагадують у Пенсійному фонді.

Скільки заплатять матерям 2026 року

Розмір надбавки напряму залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що визначається Законом України. У 2026 році базовий показник для розрахунку цієї доплати становить 2 595 гривень.

Залежно від кількості дітей доплата може складати від 35% до 40% від цієї суми. У середньому надбавка становить понад 900 гривень щомісяця, а в окремих випадках — навіть більше тисячі гривень.

Особливість української пенсійної системи полягає у тому, що багато надбавок не призначаються автоматично. Тобто навіть за наявності законного права людина може роками не отримувати доплату лише через те, що не знає про неї або не звернулася до компетентних органів. Через це частина пенсіонерок фактично втрачає додаткові кошти. На тлі інфляції та постійного зростання витрат на комунальні послуги, ліки та продукти система таких доплат стає дедалі важливішою.

Як оформити виплати

Для отримання додаткових грошей необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву. Разом із нею потрібно надати документи, які підтверджують страховий стаж, кількість дітей і факт їхнього виховання до шестирічного віку.

Для оформлення надбавки знадобляться:

свідоцтва про народження дітей;

документи про страховий стаж;

паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП).

Подати документи можна двома способами: особисто у сервісному центрі ПФУ або дистанційно через електронні сервіси Пенсійного фонду. Однак фахівці попереджають, що на практиці саме збір підтверджувальних документів часто стає головною складністю для літніх людей, особливо якщо частина архівів втрачена. Нарахування та виплати за підтвердженими запитами розпочнуться вже з червня.

Нагадаємо, українці можуть оформити пенсію онлайн через вебпортал Пенсійного фонду без особистого відвідування установи. Для цього достатньо скористатися застосунком «Дія» та активувати «Дія.Підпис».

Для подання заяви необхідно підготувати скановані копії документів і заповнити електронну форму на порталі ПФУ. Після підписання заяви через «Дія.Підпис» її можна надіслати до Пенсійного фонду та відстежувати статус звернення онлайн.

Також, у ПФУ попереджали, що помилки в нарахуванні пенсій можуть виникати через неактуальні або некоректні особисті дані громадян. Йдеться, зокрема, про зміну прізвища, паспортних даних чи місця проживання.

У ПФУ наголошують, що оновити інформацію можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, подавши відповідну анкету та скан-копії документів у особистому кабінеті.

