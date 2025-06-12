Економіка / © Getty Images

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Економіка України може стати більшою за російську вже за 20 років, якщо буде забезпечено ефективне управління, стратегічне партнерство та глобальні інвестиції.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у Конгресі.

Він наголосив, що економічна безпека є складовою національної безпеки кожної країни, і підкреслив важливість підтримки України.

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«Я і президент США Дональд Трамп вважаємо, що стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі буде найкращим захистом», — зазначив Бессент.

Він навів приклад Польщі, яка мала однакову стартову економічну ситуацію з Україною після падіння Берлінської стіни, однак зуміла зробити прорив.

«Коли впала Берлінська стіна, економіки Польщі та України були однаковими. Але зараз польська економіка втричі більша», — нагадав міністр.

Бессент переконаний, що за відповідної підтримки та реформ Україна має потенціал перегнати Росію.

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«Я вважаю, що через двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (між Україною і США — ред.) і глобальним інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка Росії. І я думаю, що це стане дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде тоді керувати Росією», — підкреслив він.

Окремо міністр анонсував велику конференцію з відновлення України, яка пройде в Римі, і закликав Світовий банк зосередити свою увагу на цьому процесі.

Також він заявив, що країни, які допомагали Росії у війні, не братимуть участі в післявоєнному відновленні.

«Не можна руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення», — наголосив Скотт Бессент.

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Раніше повідомлялося, що рівень інфляції в Україні у травні 2025 року прискорився, досягнувши 15,9% у річному вимірі — це максимум від квітня 2023 року.

Ми раніше інформували, що в Україні ціни на продукти харчування 2025 року наближаються до світових показників, але українські родини витрачають на їжу значно більшу частку свого сімейного бюджету, ніж у Європі.