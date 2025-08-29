ТСН у соціальних мережах

499
1 хв

Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі

Українська монета отримала високу оцінку експертів і стала символом вшанування лікарів.

Анастасія Павленко
Пам'ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!"

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» / © НБУ

Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» одержала перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та потрапила до десятки найкращих монет у міжнародному конкурсі Coin of the Year.

Про це повідомляє НБУ.

Монету введено в обіг 26 липня 2024 року у серії «Безсмертна моя Україно». Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн. Тираж монети — до 50 тисяч штук.

На аверсі монети зображена стилізована смужка бинта з плямою крові у формі контуру України, на реверсі — перехрещені бинти та рука медика, що закриває рану.

«Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета — знову серед найкращих у світі», — прокоментував очыльник НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Нацбанк оновив дизайн 20-гривневої банкноти. Купюри випускатимуться в рамках планової заміни зношених і пошкоджених грошей.

499
