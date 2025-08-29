- Дата публікації
Українська монета увійшла до десятки найкращих у світі
Українська монета отримала високу оцінку експертів і стала символом вшанування лікарів.
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» одержала перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та потрапила до десятки найкращих монет у міжнародному конкурсі Coin of the Year.
Про це повідомляє НБУ.
Монету введено в обіг 26 липня 2024 року у серії «Безсмертна моя Україно». Вона виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн. Тираж монети — до 50 тисяч штук.
На аверсі монети зображена стилізована смужка бинта з плямою крові у формі контуру України, на реверсі — перехрещені бинти та рука медика, що закриває рану.
«Щиро пишаємося, що українська пам’ятна монета — знову серед найкращих у світі», — прокоментував очыльник НБУ Андрій Пишний.
Нагадаємо, Нацбанк оновив дизайн 20-гривневої банкноти. Купюри випускатимуться в рамках планової заміни зношених і пошкоджених грошей.